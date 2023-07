Calciomercato: Juve. Stampa, PSG e Vlahovic hanno già accordo

Il serbo è in cima alla lista dei possibili sostituti di Mbappé. MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dusan Vlahovic e il Paris Saint Germain avrebbero già trovato un accordo economico. Lo riporta "Marca", precisando che il serbo è stato individuato dai parigini come principale alternativa a Mbappé, in caso di divorzio con l'attaccante della Nazionale francese. L'accordo sarebbe pari a 11 milioni a stagione con un contratto quinquennale. Il PSG, una volta risolta la "grana Mbappé", dovrà discutere con la Juventus per trattare il cartellino di Vlahovic. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 16-Lug-23 16:05