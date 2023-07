Calciomercato: ManCity. Stampa, sirene saudite anche per Mahrez

Il giocatore algerino è finito nel mirino dell'Al-Ahli. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il calcio dell'Arabia Saudita continua a flirtare con pezzi pregiati dei club europei. L'ultimo obiettivo, in ordine cronologico, dell'Al-Ahli, che sarebbe molto vicino anche a Piotr Zielnsiki, è Riyad Mahrez. Secondo i media britannici, il giocatore algerino con cittadinanza francese, in forza al Manchester City, avrebbe già trovato un accordo economico col club di Gedda. I dirigenti della società inglese attendono ora un'offerta congrua per il cartellino del capitano dell'Algeria. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 16-Lug-23 15:34