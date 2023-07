Calciomercato: Psv. Simons torna al Psg, pronto un quadriennale

Il 20enne centrocampista olandese potrebbe però essere girato in prestito PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Xavi Simons tornerà a Parigi. Il PSV Eindhoven ha ufficializzato il ritorno al Psg del 20enne centrocampista olandese, inizialmente legato fino al 2027 all'Eindhoven, ma con una clausola rescissoria di 6 milioni di euro attivata dal club francese, dove il trequartista aveva militato nella stagione 2021-2022 prima di passare al Psv a parametro zero. Protagonista quest'anno in Eredivisie (19 gol, co-capocannoniere in campionato) e vincitore della Coppa d'Olanda, il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Barcellona firmerà un contratto quadriennale con il PSG. Dove però potrebbe non restare, qualora Mbappè e Neymar non si muovessero: in questo caso, per Simons è già pronto il prestito in un club di prima fascia, il cui nome non è ancora trapelato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 16-Lug-23 12:09