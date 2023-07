Doppietta di Razgatlioglu a Imola al Gp Italia di superbike

Superpole e gara-2 per il turco al Gp d'Italia di Superbike, caduta per Bautista IMOLA (ITALPRESS) – Toprak Razgatlioglu grande protagonista della domenica del Gp d'Italia del Mondiale di superbike. Dopo aver conquistato la Superpole, il pilota turco della Pata Yamaha si aggiudica anche gara-2, battendo la Ducati di Axel Bassani e la Kawasaki del britannico Jonathan Rea. Caduta per il leader della classifica generale, lo spagnolo della Ducati Alvaro Bautista, finito a terra al primo giro al Tamburello. Quarta la Yamaha di Andrea Locatelli davanti alla Ducati di Michael Ruben Rinaldi. Nono Danilo Petrucci, fuori dalla zona punti Lorenzo Baldassarri, Gabriele Ruiu e Roberto Tamburini. A cinque tappe dalla conclusione del campionato, Bautista resta al comando con 70 punti di margine su Razgatlioglu e 183 su Locatelli. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/gm/red 16-Lug-23 16:09