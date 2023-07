Tamberi vola a 2.34 a Chorzow ma vince Barshim

Il marchigiano è secondo nell'alto nella tappa polacca della Diamond League. ROMA (ITALPRESS) – Una gara super quella del salto in alto maschile andata in scena a Chorzow, in Polonia, nell'ottava tappa della Diamond League 2023. Gianmarco Tamberi vola a 2,34: miglior prestazione dell'anno per il campione olimpico di Tokyo2020, che supera di cinque centimetri il suo primato stagionale e ritrova misure di valore mondiale. L'azurro è secondo, però, battuto soltanto dal 2,36 saltato all'ultima prova dall'altro campione olimpico di Tokyo, ovvero il qatariota Mutaz Essa Barshim. Terza posizione per il tedesco Tobias Potye, anche lui a 2.34 (record personale). Per il marchigiano, quando manca poco più di un mese ai Mondiali di Budapest (19-27 agosto), è l'ennesima dimostrazione di classe e di carattere, tre settimane dopo il trionfo sulla stessa pedana polacca agli Europei a squadre, con 2,29. Un progresso che lo riporta ai migliori livelli dell'anno scorso, ovvero al 2,34 della finale vincente nel circuito dei diamanti a Zurigo. In una sfida vibrante Gimbo ha superato la quota al secondo tentativo, dopo aver commesso errori anche a 2,20, 2,27 e 2,30, prima di sbagliare a 2,36 di poco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/gm/com 16-Lug-23 18:27