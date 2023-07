Tennis: Torneo Gstaad. Sonego e Fognini unici azzurri in tabellone

Il piemontese, testa di serie numero 3, potrebbe sfidare il ligure al secondo turno ROMA (ITALPRESS) – Sono due i tennisti italiani in gara nello "Swiss Open Gstaad", torneo ATP 250 con un montepremi di 562.815 euro che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Lorenzo Sonego, n.42 ATP e terzo favorito de seeding, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra Fabio Fognini, n.121 ATP, in tabellone grazie ad una wild card (il ligure non gioca un match ufficiale dal terzo turno di Parigi contro Ofner a causa di uno stiramento ai muscoli pettorali), e lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, n.76 del ranking. Il 36enne di Arma di Taggia è in vantaggio per 11-2 (5-1 sul "rosso") nel bilancio dei precedenti con il 35enne catalano di Barcellona ed ha vinto gli ultimi due. Il primo favorito del seeding è l'altro spagnolo Roberto Bautista Agut, n.23 ATP. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 16-Lug-23 12:54