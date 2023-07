Tennis: Torneo Newport. Anderson torna in campo, Paul 1^ testa di serie

Il sudafricano, atteso da Diallo, non gioca dal Masters 1000 di Miami 2022 ROMA (ITALPRESS) – Il ritorno in campo di Kevin Anderson è uno dei motivi di maggiore curiosità per l'Infosys Hall of Fame Open, l'ATP 250 di Newport al via da lunedì con il tabellone principale. Il 26enne Tommy Paul, alla prima partecipazione, è la testa di serie numero 1. Numero 15 del mondo, potrebbe diventare il decimo campione statunitense negli ultimi 14 anni. Le prime quattro teste di serie hanno infatti un bye al primo turno ed entrano in tabellone direttamente agli ottavi. Kevin Anderson, in tabellone grazie a una wild card e campione dell'edizione 2021, aveva annunciato il suo ritiro dal tennis a maggio del 2022 ma ha deciso di riprovarci. Nel suo primo match dal Masters 1000 di Miami del 2022 il sudafricano affronta il canadese Gabriel Diallo che aveva cinque anni quando Anderson festeggiava il primo successo nel circuito ATP nel 2007. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 16-Lug-23 12:38