Basket: Reggio Emilia. Arriva il centro americano Darion Atkins

Il pivot, classe 1992, nell'ultima stagione ha giocato a Trento. REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Pallacanestro Reggiana ha reso noto di "aver raggiunto un accordo di durata biennale con l'atleta statunitense Darion Atkins, pivot di 203 centimetri, classe 1992". "Nato a Clinton, in Maryland, Atkins è uscito nel 2015 dal college di Virginia e ha maturato, nel corso della sua carriera, diverse esperienze nei maggiori campionati europei. Dopo un anno in G-League, il suo percorso oltreoceano è iniziato in Israele all'Hapoel Holon. Successivamente, ha vestito le maglie di Strasburgo in Francia (vincendo la Coppa Nazionale nel 2018), Tenerife in Spagna, Bamberg in Germania, AEK Atene in Grecia, Fethiye in Turchia e Chemnitz ancora in Germania", ha precisato il club emiliano. "Nell'ultima stagione Atkins è stato un giocatore dell'Aquila Trento, disputando la Serie A e l'Eurocup. Per lui in campionato 12.2 punti e 6.4 rimbalzi in 28' di media, con un massimo di 22 punti e 11 rimbalzi contro Sassari", ha concluso la società di Reggio Emilia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 17-Lug-23 17:17