Calcio: Gold Cup. Nono trionfo per il Messico, Panama ko 1-0 in finale

A Los Angeles, gli 'italiano' Ochoa e Vasquez titolari nella selezione di Lozano ROMA (ITALPRESS) – Per la nona volta nella sua storia, il Messico ha vinto la Concacaf Gold Cup. Nella finale dell'edizione 2023, andata in scena di fronte ai quasi 73mila spettatori del SoFi Stadium di Los Angeles, la selezione guidata da Lozano ha sconfitto Panama per 1-0 succedendo così nell'albo d'oro della manifestazione agli Stati Uniti. Decisiva una rete dell'attaccante del Feyenoord Gimenez a due minuti dal novantesimo. Titolari nel Messico il portiere della Salernitana Ochoa e il difensore del Genoa Vasquez. 17-Lug-23