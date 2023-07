Calcio: Juve. Visite mediche per Bonucci “Contano cuore e intenzioni”

"Anche oggi, come ogni anno, per me è un bellissimo giorno" TORINO (ITALPRESS) – Si è presentato al J-Medical acclamato dai tifosi e a leggere il suo messaggio su Instagram intende giocarsi le sue carte fino all'ultimo. Giornata di visite mediche – come per Chiesa, Rovella, Cambiaso e McKennie – anche per Leonardo Bonucci, capitano bianconero che però non rientrerebbe nei piani di Allegri e della società per la prossima stagione. Tanto affetto da parte dei tifosi per il difensore, che poi via social ha scritto: "Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me è un bellissimo giorno". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 17-Lug-23 16:12