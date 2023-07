Calciomercato: PSG. Mbappè torna al lavoro, ore molto calde

In scadenza l'ultimatum di Al-Khelaifi: l'attaccante o rinnova o finisce sul mercato. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Kylian Mbappé si è presentato regolarmente al nuovo quartier generale del Paris Saint Germain per cominciare la stagione agonistica. Da oggi il gruppo a disposizione di Luis Enrique è al completo. Sono rientrati anche i vari Nazionali, come l'attaccante della Francia e il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma. E' già virale sul web l'abbraccio in palestra fra Neymar e Mbappé. L'attenzione di tutti, però, non è rivolta agli allenamenti e nemmeno al campo. Tiene banco il discorso calciomercato. Il francese non intende rinnovare e vuole onorare il contratto che lo lega al PSG fino a giugno 2024 per poi andar via a parametro zero. Una ipotesi quest'ultima esclusa categoricamente dal presidente del club Al-Khelaifi, che ha chiaramente lanciato un ultimatum: o Mbappé rinnova oppure sarà messo sul mercato già questa estate. A breve ci dovrebbe essere un incontro fra le parti: sono ore molto calde in casa PSG. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 17-Lug-23 13:50