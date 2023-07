All’Ippodromo Snai di Milano l’Europeo di salto a ostacoli

MILANO (ITALPRESS) – Il palinsesto sportivo si arricchisce ancora di più per la città di Milano. Il capoluogo lombardo ospiterà infatti la 37esima edizione del FEI Jumping European Championship 2023, il campionato europeo di salto a ostacoli. Dal 30 agosto al 3 settembre cavalieri e amazzoni da almeno 20 paesi si sfideranno in un tempio degli sport equestri che vanta oltre 110 anni di storia, come l'Ippodromo Snai San Siro. La presentazione dell'evento è avvenuta questa mattina a Palazzo Marino a Milano alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, del Presidente FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) Marco Di Paola, dell'AD di RCS Sport & Events Paolo Bellino e dell'AD di Snaitech Fabio Schiavolin. Per il nostro paese si tratta della terza edizione dopo quelle di Roma 1963 e San Patrignano 2005, ma per la Federazione Equestre Internazionale si tratta dell'evento più importante nel 2023. Fabio Schiavolin, AD di Snaitech e Presidente del Comitato Organizzatore, ha sottolineato: "Se penso all'edizione della Milano Jumping Cup del 2021, mi rendo conto di quanta strada sia stata fatta e di quanto decisivi siano stati tutti gli incontri fatti lungo questo percorso. Parlo soprattutto di FISE, RCS Sport, Sport & Salute, partner di assoluto valore con cui abbiamo costruito un comitato che poggia sul partenariato pubblico-privato, una formula davvero vincente. Il nostro impianto di San Siro, che amiamo chiamare "Teatro del cavallo", sta diventando un palcoscenico multidisciplinare con l'obiettivo di intrattenere un pubblico sempre più ampio: non vedo l'ora di vedere all'opera con questa prestigiosissima FEI Jumping European Championship Milano 2023". L'Europeo avrà un valore anche per le chance di qualificazione all'Olimpiade di Parigi 2024, grazie all'assegnazione di tre 'pass' alle squadre meglio classificate tra quelle che non sono già qualificate per i prossimi Giochi. Una carica in più quindi per gli atleti italiani. Come sottolineato dal presidente Di Paola "tutti gli azzurri sono motivati e concentrati su questo obiettivo che, se centrato, potrebbe segnare la storia degli sport equestri e riportare ai Giochi Olimpici la squadra del salto ostacoli dopo 20 anni di assenza da Atene 2004. Dal punto di vista sportivo, appassionati e pubblico avranno l'opportunità di vedere all'opera i migliori binomi e le migliori amazzoni d'Europa in un impianto tempio dell'ippica come l'Ippodromo Snai San Siro". Il FEI Jumping European Championship 2023 chiuderà l'estate sportiva milanese. Nello spazio di 45 giorni di puro spettacolo si disputeranno i Mondiali di scherma (22-30 luglio), la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica e gli Europei femminili di pallavolo (Monza), oltre allo show equestre dell'Ippodromo Snai San Siro, a testimonianza della "svolta sportiva" della città sulla traccia olimpica di Milano-Cortina. Per il sindaco Giuseppe Sala "tutto questo è importante per Milano, specie perché questo Europeo è inserito in un percorso non estemporaneo, che culminerà con i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Ed è bello constatare che, a due anni dal lancio della Milano Jumping Cup, a San Siro sia stata assegnata una competizione così importante: è un premio alla costanza di chi ci ha lavorato. In particolare a Snaitech va dato il merito di recuperare un'area che in futuro ospiterà tutti gli sport del cavallo". "Trovo bellissima la collocazione del campo gara di salto ostacoli all'interno dell'Ippodromo Snai San Siro: ippica e equitazione sembrano due sport ben distinti, ma in realtà non lo sono – ha affermato il governatore Attilio Fontana – Due anni fa si sono gettate le basi per arrivare a un evento così importante, l'iniziativa ha avuto successo ed è un'autentica soddisfazione aver portato la grande equitazione a Milano". Grande soddisfazione per il ricco palinsesto sportivo di Milano da parte del presidente CONI Malagò, in un momento anche di speranze per lo sport italiano. "Quella di fine agosto-inizio settembre sarà una settimana molto intensa, per Milano, considerando che ci sarà anche la Formula 1 a Monza. All'Europeo di salto ostacoli, noi del CONI teniamo tanto – ha affermato – Sono vent'anni che non ci qualifichiamo per la gara olimpica a squadre: mi fa piacere constatare come la Nazionale Under 19 di calcio abbia appena rivinto l'Europeo dopo venti anni, spero proprio che sia beneaugurante per la squadra del salto ostacoli. Ci saranno in palio tre carte olimpiche, è stata brava la FISE a portare l'Europeo a Milano per giocarsi in casa la qualificazione olimpica" "Siamo orgogliosi di far parte del comitato organizzatore dei FEI Jumping European Championship Milano 2023 – ha dichiarato Vito Cozzoli -. I grandi eventi sportivi internazionali per Sport e Salute costituiscono, da sempre, un volano per la crescita del turismo, l'economia e l'aumento del numero dei praticanti sportivi. Così sarà anche per questa manifestazione, che si annuncia come una grande festa di sport per gli amanti dell'equitazione, per tutti gli sportivi, i turisti e i cittadini di Milano. L'Ippodromo Snai San Siro è il teatro ideale per un campionato così prestigioso". – foto ufficio stampa FEI Jumping European Championship Milano 2023 – (ITALPRESS). xh7/sat/red 18-Lug-23 17:24