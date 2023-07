Calcio: Fiorentina. Parisi “Mi aspettavo una chiamata dai viola”

L'ex esterno dell'Empoli: "Felice di far parte di questa bellissima famiglia" FIRENZE (ITALPRESS) – "Sono molto felice di far parte di questa bellissima famiglia e non vedo l'ora di iniziare. Mi aspettavo la chiamata della Fiorentina, conosco il direttore Barone, ci siamo parlati e mi ha detto che mi segue da un paio di anni". Lo ha detto il neo esterno sinistro difensivo viola Fabiano Parisi nel corso di un'intervista pubblicata sui canali ufficiali del club gigliato. "Sono molto contento di cominciare, sono arrivato ieri e la mia prima impressione è stata molto positiva. Mi sono innamorato del Viola Park perché per un giocatore c'è di tutto", ha aggiunto Parisi. Che poi ha raccontato: "Il mio ricordo più bello è il gol segnato con la maglia della Nazionale Under 21 all'ultimo Europeo. Per me è stata un'emozione incredibile perché partendo dal basso ed arrivare a questi livelli è stato molto difficile. Per me quella è stata una felicità molto importante". "Un messaggio ai tifosi viola? Posso assicurare loro che quando andrò in campo suderò la maglia perché do sempre tutto per la maglia e per i tifosi – ha proseguito l'ex Empoli – Firenze è una piazza importante, bisogna dare il massimo e questo sicuramente lo farò. Questa è una bellissima città, fra le più belle d'Italia, e non vedo l'ora di frequentarla. Sono innamorato di Firenze". Parisi ha anche raccontato come il giorno della firma del suo primo contratto come giocatore della Fiorentina abbia sentito per telefono il presidente gigliato, Rocco Commisso. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/mc/red 18-Lug-23 15:48