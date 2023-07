Calcio: Milan. Leao “Pronto a ripartire, sento energia positiva”

Il portoghese: "Questo club lo considero la mia seconda famiglia". MILANO (ITALPRESS) – Dalle colonne de "La Gazzetta dello Sport" Rafael Leao lancia segnali chiari e inequivocabili in vista della nuova stagione del Milan, ormai alle porte. "In vacanza ho staccato grazie alla mia famiglia e ai miei amici, ma ho comunque continuato ad allenarmi. Ora sono carico e pronto a iniziare la nuova stagione. Ho sentito il mister e alcuni compagni e sento un'energia positiva. Ringrazio molto i tifosi per i tanti messaggi di affetto e stima che mi mandano ogni giorno, non vedo l'ora di iniziare", ha affermato il portoghese. "Personalmente ho tanta voglia di fare bene e di dare tutto con questa maglia e con questo nuovo numero (il 10, ndr.) all'interno di questo club, che ormai considero come la mia seconda famiglia", ha aggiunto Leao, atteso questa sera a Milano, per riprendere da domani gli allenamenti col gruppo rossonero. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 18-Lug-23 11:26