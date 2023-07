Calciomercato: Bayern. Ufficiale l’acquisto di Kim dal Napoli

L'ex Napoli "Il mio primo obiettivo è giocare e vincere più titoli possibili" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Minjae Kim è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il difensore della nazionale sudcoreana arriva dal Napoli e ha firmato con i campioni di Germania un contratto fino al 30 giugno 2028. Kim vestirà la maglia numero 3. A renderlo noto è lo stesso sito ufficiale del club bavarese. "Minjae Kim – spiega Jan-Christian Dreesen, Ceo del Bayern – ha avuto una grande crescita che lo ha portato a vincere il campionato italiano col Napoli ed esser votato miglior difensore della Serie A. Colpisce per la sua presenza fisica oltre che per la sua mentalità e velocità. Siamo felici che possa iniziare subito a lavorare con noi e siamo convinti che entrerà nel cuore dei nostri tifosi con il suo stile di gioco". "Il Bayern è il sogno di ogni calciatore – sottolinea Kim -. Non vedo davvero l'ora di vivere questa esperienza. Per me è un nuovo inizio, continuerò a crescere qui. Nei colloqui con la società mi è stato subito chiaro quanto sia grande l'interesse nei miei confronti. Il mio primo obiettivo è giocare e vincere più titoli possibili". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/mc/red 18-Lug-23 18:25