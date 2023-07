Calciomercato: PSG. Uno tra Donnarumma, Kimpembe e Verratti per Silva

Il City valuta il portoghese 120 milioni, i parigini offrono contropartite tecniche. MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Bernardo Silva del Manchester City. Il club inglese valuta il suo esterno d'attacco circa 120 milioni, considerata la sua centralità nel progetto di Guardiola e nel gioco della sua squadra. Secondo quanto riferito da "Foot Mercato", i parigini avrebbero offerto come contropartita uno tra Donnarumma, Kimpembe e Verratti. Il Manchester City dal canto suo sta effettuando delle valutazioni. Il portiere difficilmente potrebbe interessargli, visto che Ederson è uno dei punti fissi dei citizens. Il difensore francese non sarebbe un miglioramento significativo rispetto a Ruben Dias, Stones, Ake, Laporte o Akanji. Infine Verratti tra i tre potrebbe essere quello che fa più gola, vista la partenza di Gundogan, anche se dal Chelsea è arrivato come rinforzo Mateo Kovacic. – foto Image – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 18-Lug-23 12:48