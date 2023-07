Calciomercato: Tottenham. Kane non interessato al PSG, vuole il Bayern

L'attaccante inglese preferisce Monaco come nuova destinazione. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Harry Kane non vuole trasferirsi al Paris Saint-Germain: l'attaccante inglese valuta solo il passaggio al Bayern Monaco. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph la richiesta del Tottenham per il suo bomber, autore di 30 gol nello scorso campionato, è di circa 120 milioni. L'ultima offerta dei bavaresi, che era di circa 85 milioni, sarebbe stata rispedita al mittente, nonostante a Kane resti un solo anno di contratto con gli Spurs. Qualora il Tottenham dovesse perdere l'inglese, l'obiettivo principale per sostituirlo diventerebbe Dusan Vlahovic della Juventus, con anche Chelsea e PSG interessati all'attaccante serbo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 18-Lug-23 12:59