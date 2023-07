Equitazione: Jumping European Championship. Di Paola “Obiettivo Parigi”

"I nostri cavalieri e i nostri binomi sono carichi e pronti". MILANO (ITALPRESS) – "I nostri cavalieri e i nostri binomi sono carichi e pronti. Sarà un campionato avvincente e speriamo di vedere tanti spettatori all'ippodromo di San Siro". Così Marco di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, a margine della presentazione a Milano del campionato europeo di salto a ostacoli in programma nel capoluogo lombardo alla fine dell'estate. "L'ultimo weekend di agosto all'ippodromo di San Siro avremo il nostro campionato europeo della disciplina del salto a ostacoli, qualificante per le Olimpiadi di Parigi 2024. È un campionato importante perché l'Italia manca dalle Olimpiadi di Atene 2004", ha aggiunto di Paola. Per il presidente Fise ci sono "elementi molto motivanti" per un'edizione davvero avvincente: "competere in una città meravigliosa come Milano, in un'icona dell'ippica come San Siro e cercare di conquistare lo slot per Parigi 2024". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh7/gm/red 18-Lug-23 14:26