Tennis: Torneo Gstaad. Fognini eliminato al primo turno

Il ligure, in tabellone con una wild card, si arrende in tre set allo spagnolo Ramos Vinolas GSTAAD (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Fabio Fognini esce di scena al primo turno nello "Swiss Open Gstaad", torneo Atp 250 con un montepremi complessivo pari a 562.815 euro che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il tennista ligure, numero 121 del ranking mondiale, in tabellone grazie a una wild card, si è arreso all'esordio in tre set allo spagnolo Albert Ramos Vinolas, 76 Atp, vincente con il punteggio di 6-1 2-6 6-2. L'azzurro non giocava un match ufficiale dal terzo turno del Roland Garros, perso al quinto set contro l'austriaco Ofner. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 18-Lug-23 17:34