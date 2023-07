Calcio: Fiorentina. Milenkovic e Kouame “Viola Park struttura super”

Primo allenamento per i due giocatori nel nuovo centro sportivo FIRENZE (ITALPRESS) – "Sensazioni bellissime qua al Viola Park. Il primo giorno è stato davvero emozionante, in un centro sportivo spettacolare, che da tantissime opportunità per allenarsi molto bene e per recuperare al massimo, è una struttura bellissima". Lo ha detto il difensore viola Nikola Milenkovic che questa mattina, insieme a Christian Kouame, ha effettuato il suo primo allenamento nel ritiro estivo che la Fiorentina sta svolgendo nel nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. Sia Kouame che Milenkovic hanno usufruito di qualche giorno di riposo aggiuntivo rispetto ai compagni essendo stati impegnati entrambi con le loro rispettive nazionali fino a metà giugno. "Siamo contenti di tornare e vedere queste strutture nuove per noi – ha aggiunto Kouame – Rispetto a dove eravamo l'anno scorso ora abbiamo tutto per migliorare e per lavorare di più. Siamo tornati oggi, non vedevamo l'ora di riprendere ad allenarci, questa mattina abbiamo fatto i test e stasera saremo insieme al resto del gruppo. E' sempre bello tornare a vedere i compagni, sia quelli dell'anno scorso che quelli che sono arrivati quest'anno, con loro c'è una bella atmosfera, cercheremo di accogliere al meglio soprattutto quelli che sono arrivati adesso". "I compagni ci hanno accolto benissimo – ha puntualizzato Milenkovic -, ormai ci conosciamo da tanto, poi i nuovi arrivati sono stati integrati e li abbiamo accolti bene". Questa mattina il resto del gruppo ha lavorato in palestra mentre i portieri hanno effettuato allenamento sul campo con il preparatore Marco Savorani. Questo pomeriggio in casa Fiorentina, a partire dalle ore 18:30, in programma una seconda seduta di allenamento sempre al Viola Park. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/glb/red 19-Lug-23 10:40