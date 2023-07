Calciomercato: Bari. Ufficiale ingaggio Jeremy Menez

Per il 36enne francese contratto di un anno con opzione BARI (ITALPRESS) – Il Bari ha ufficializzato l'ingaggio di Jeremy Menez, 36 anni: il fantasista francese ha firmato un contratto fino a giugno 2024 con opzione di rinnovo in caso di promozione. Il giocatore ha raggiunto nella serata di ieri la sede del ritiro biancorosso e sarà da oggi a disposizione di mister Mignani. Prodotto delle giovanili dello Sochaux, in Italia ha vestito in serie A le maglie di Roma e Milan mentre nelle ultime tre stagioni ha militato nella Reggina dove ha giocato 69 partite realizzando 13 reti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Lug-23 10:56