Rabiot “Rinnovo? Allegri mi mandava messaggi anche in vacanza”

"Ora ho un ruolo diverso, la società mi voleva per aiutare i giocatori più giovani e dare l'esempio" TORINO (ITALPRESS) – "Il mister ci teneva tanto a farmi rimanere e mi ha parlato tanto quest'anno. Anche in vacanza mi ha mandato tanti messaggi. Poi anche qualche compagno di squadra. Ho parlato con Manna e Cherubini è stato straordinario. Tutti mi hanno mostrato molto amore, soprattutto il mister". Le parole sono di Adrien Rabiot che oggi ha parlato in una diretta Twitch sul canale della Juventus spiegando che nella sua scelta di rimanere in bianconero sono stati determinanti le parole di Allegri, del club ma anche dei tifosi: "Il loro aiuto è stato molto importante – ha aggiunto -. Io mi fermo sempre alla Continassa per fare le foto e parlare un po' con i tifosi. Per me è importante avere un buon rapporto con i tifosi. Siamo tutti insieme, difendiamo gli stessi colori. Per i tifosi sentirsi più vicini a noi calciatori è importante". E ad incidere è stato anche il fatto che la prossima estate si giocherà Euro2024: "Ho preso in considerazione anche il fatto di non sapere cosa c'è da altre parti", ha aggiunto il centrocampista francese che arrivato quattro anni fa in punta di piedi, è oggi a tutti gli effetti uno dei leader dello spogliatoio. "Dopo quattro anni qui sono tra i più anziani, posso dirlo. In carriera, cinque anni in un club sono tanti. Ora ho un ruolo più diverso e anche per questo la società mi voleva per aiutare i giocatori più giovani e dare l'esempio. Ho parlato con Timothy (Weah, ndr), gli ho detto che qui si lavora tanto, vogliamo vincere. Ha capito dove è arrivato, tutti i giovani devono capire che qui bisogna lavorare per crescere. Con lui parliamo francese, ma ha voglia di imparare l'italiano". Rabiot ha appena perso l'amico Cuadrado con cui aveva legato tanto, ma il transalpino ha un buon rapporto un po' con tutti: "Mi trovo bene anche con i più giovani come Iling e parliamo tanto. Ho un buon rapporto con tutti i giocatori. Siamo un bel gruppo". E, a proposito di giovani, oggi è tornato al lavoro anche Fabio Miretti. Il centrocampista, impegnato in estate con la nazionale Under 21 agli Europei di categoria, ha svolto le visite mediche pronto a calarsi nella nuova annata. E da questa stagione 2023/2024 è stata appena cancellata la tradizione amichevole in famiglia in programma a Villar Perosa tra la Juventus A e la Juventus B, come ha comunicato il sindaco del Comune della Val Chisone. "Con grande rammarico e dispiacere sono stato informato stamattina dalla società F.C. Juventus della decisione unilaterale di non mettere in programma il consueto vernissage a Villar Perosa – ha spiegato -. Avremmo voluto ricordare e festeggiare i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli con una grande festa di sport e del popolo juventino. Spero che nel libro della nostra storia questa sia l'unica pagina bianca a cui seguiranno pagine di festa, colore e vera tradizione bianconera". Di contro la società ha annunciato che ci saranno altre iniziative per celebrare lo storico anniversario, la prima delle quali il 9 agosto quando la squadra si allenerà a porte aperte allo Stadium. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/glb/red 19-Lug-23 16:18