Tennis: Torneo Bastad. Musetti vince derby con Arnaldi e vola ai quarti

Il toscano, testa di serie numero 3, piega il ligure in tre set BASTAD (SVEZIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si aggiudica in tre set il derby tutto azzurro degli ottavi di finale con Matteo Arnaldi al "Nordea Open" (ATP 250 – montepremi 526.815 euro), torneo che si sta disputando sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. Il tennista toscano, testa di serie numero 3 e 16esimo del ranking mondiale, ha superato al secondo turno il ligure Matteo Arnaldi, 75 Atp, con il punteggio di 6-3 4-6 7-6(6). Per un posto in semifinale Musetti sfiderà l'austriaco Filip Misolic, che ha piegato in un derby tra qualificati lo slovacco Jozef Kovalik per 4-6 7-6(6) 6-4. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 19-Lug-23 18:38