Calciomercato: Psg. Mbappè fra convocati per prima amichevole

Il futuro dell'attaccante resta però incerto PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il futuro di Kylian Mbappè resta ancora incerto, col Psg pronto a metterlo sul mercato se non rinnoverà visto il rischio di perderlo a zero fra un anno. Ma intanto Luis Enrique conta su di lui. L'attaccante francese, infatti, è fra i convocati del tecnico per la prima amichevole stagionale, domani alle 17 contro il Le Havre. Nella lista anche i nuovi arrivati Marco Asensio e Milan Skriniar mentre non è ancora pronto Neymar. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 20-Lug-23 15:33