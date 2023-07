Emergenza maltempo in Veneto, Zaia “110 feriti”

VENEZIA (ITALPRESS) – Maltempo in Veneto, con forte vento, grandine e pioggia. Particolarmente colpiti i comuni della riviera del Brenta. Si attesta "a 110 il numero delle persone ferite con traumi determinati dalla grandine, da cadute e da rotture di vetri", ha riferito il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Nello specifico sono stati rilevati 28 accessi complessivi in Pronto Soccorso in provincia di Venezia, 62 a Padova, 19 a Vicenza e uno a Belluno. Nella regione, i vigili del fuoco hanno svolto 190 interventi per danni d'acqua, dissesti statici, rimozione di elementi pericolanti, taglio di rami e alberi. "Nelle centrali operative dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile – ha affermato Zaia – abbiamo registrato più di 350 chiamate di soccorso per i violenti temporali di acqua, grandine e di raffiche di vento molto forti". Il governatore veneto ha spiegato che "la grandine caduta è stata assolutamente fuori dal comune, con chicchi di ghiaccio che hanno raggiunto in alcuni casi diametri superiori ai 10 centimetri". Poi Zaia ha annunciato "l'estensione dello stato di emergenza". – Foto: Vigili del Fuoco – (ITALPRESS). col4/sat/red 20-Lug-23 12:22