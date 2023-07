Paolini sbarca nei quarti di finale ai Palermo Ladies Open

La tennista azzurra ha eliminato negli ottavi in tre set l'ucraina Yastremska PALERMO (ITALPRESS) – Jasmine Paolini si qualifica per i quarti di finale dei 34^ Palermo Ladies Open, torneo WTA 250 con 259.303 dollari di montepremi in corso sui campi in terra rossa del Country Time Club del capoluogo siciliano. La tennista azzurra, testa di serie numero 5, ha sconfitto negli ottavi in rimonta l'ucraina Dayana Yastremska per 2-6 6-4 6-2, dopo due ore e 10 minuti di gioco. – Foto ufficio stampa Palermo Ladies Open – (ITALPRESS). mc/red 20-Lug-23 18:56