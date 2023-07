Sincro: Mondiali. Team free, Italia in finale

Per le azzurre settimo punteggio d'ingresso FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – L'Italy team free di nuoto artistico si qualifica per la finale mondiale di domani a Fukuoka (ore 12.30 italiane) con il settimo punteggio di 233.1010 e qualche errore di troppo. Con le penalità il DD (total degree of difficulty) scende dal 45.99 inziale al 31.88 effettivo e il moltiplicatore ovviamente diminuisce. Linda Cerruti, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero, Francesca Zunino, Giulia Vernice, Marta Iacoacci, Isotta Sportelli ed Enrica Piccoli ricevono 116.9110 per gli undici elementi (4 acrobatici e 7 ibridi) e 116.9500 per l'impressione artistica (coreografia e musica, performance e transizione). "L'importante era andare in finale", afferma Lucrezia Ruggiero. "Cancelliamo le negatività e riproviamoci", incoraggia le compagne Linda Cerruti. "Nulla è compromesso – rassicura il capitano Enrica Piccoli – abbiamo 24 ore per rivedere tutto e correggere gli errori". Davanti a tutte, a distanza siderale, c'è la Cina con 322.2731 punti che nuota su un altro pianeta e molto dietro di lei la Spagna neocampione del mondo del tecnico con 294.9313 e il Giappone padrone di casa con 293.4522 che cerca riscatto dopo la delusione del quarto posto nel tech con il podio svanito nel finale (dopo nove routines era primo). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 20-Lug-23 09:08