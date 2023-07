Tuffi: Mondiali. 3 mt donne, finale e pass Giochi Bertocchi e Pellacani

Venerdì alle 11 italiane la sfida per le medaglie FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Doppio obiettivo centrato. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani conquistano a Fukuoka un posto nella finale mondiale dai tre metri: dopo aver superato le eliminatorie, le due azzurre si guadagnano un posto fra le top 12 che domani, alle 11 italiane, si giocheranno le medaglie. Per Chiara Pellacani ottavo punteggio assoluto (304,95), appena davanti alla compagna di nazionale, nona con 303,05. Per Elena Bertocchi arriva anche il pass olimpico per Parigi 2024, il secondo nella prova individuale dal trampolino dopo quello conquistato da Pellacani grazie all'oro agli Europei di Cracovia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 20-Lug-23 09:05