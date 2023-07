Calcio: Real. Ancelotti “Alzata qualità rosa, del Brasile non parlo”

"Ho un contratto fino a giugno. Rinnovare? Non ho fretta" LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Sono molto contento dei nuovi arrivi, ci aiuteranno e aumenteranno la qualità della rosa". Dal Wallis Annenberg Stadium di Los Angeles, Carlo Ancelotti si dice soddisfatto del mercato portato avanti finora dal Real Madrid. "Fran Garcia coprirà molto bene la fascia sinistra dove l'anno scorso abbiamo avuto dei problemi, Joselu può darci qualcosina di più nel gioco aereo in area, Guler ha molto talento ed è giovanissimo mentre Bellingham è un grande interno con qualità che in rosa non avevamo. Voglio provare qualcosa di nuovo e vediamo come va, se non funziona torneremmo al vecchio sistema". Il suo futuro alla guida del Brasile resta un argomento tabù. "Non parlerò mai del Brasile, ho un contratto fino al 30 giugno 2024. Se il Real mi offrisse il rinnovo? Non ho fretta di rinnovare, la fiducia del club è totale. Vediamo cosa succede in stagione, credo che le cose andranno bene. Abbiamo perso un giocatore fondamentale come Benzema, una leggenda, ma abbiamo un gruppo molto giovane che siamo sicuri ci darà molte gioie. Mbappè? Non ho mai parlato dei giocatori che non sono del Real. Non è corretto". Gli obiettivi del Real sono quelli di sempre, "Champions, Liga, Coppa del Re, Supercoppa, non è cambiato nulla. Possiamo competere per tutto anche con un solo attaccante in rosa perchè si può adattare il sistema di gioco alle caratteristiche dei calciatori che si hanno – aggiunge Ancelotti – Bellingham, per esempio, può dare molto a livello offensivo. Il sostituto di Benzema lo abbiamo già, abbiamo Joselu oppure possiamo giocare con un altro sistema". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 21-Lug-23 14:57