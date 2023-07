Calciomercato: Brera Strumica. Baby Ribaudo sbarca in serie A macedone

Il 19enne palermitano, di scuola Parma, arriva dal Real Avila ROMA (ITALPRESS) – Dopo la dirigenza e lo staff tecnico, anche la rosa di giocatori del Brera Strumica comincia a parlare italiano. La squadra fondata e presieduta da Goran Pandev che ad agosto comincerà la sua nuova avventura nella Prva Makedonska Fudbalska Liga, la Serie A macedone, ha infatti ingaggiato Salvatore Ribaudo, giovane ala e trequartista di scuola Parma, che ha passato la seconda metà della scorsa stagione in Spagna, nelle file del Real Avila. Nato a Palermo il 7 luglio del 2004, Ribaudo ha da poco compiuto 19 anni. Talento precoce, ha iniziato a giocare ad appena tre anni nella Scuola Calcio Borgo Nuovo per poi passare al Palermo. Da qui si è trasferito al Parma. Grazie alle sue prestazioni nei campionati giovanili, Ribaudo è stato convocato in Nazionale Under 15 e ha attirato su di sé le attenzioni del team Raiola entrando nella sua scuderia. Mancino naturale, ha già dimostrato eccellenti doti balistiche proponendosi come specialista dei calci piazzati ed eccellente finalizzatore e rifinitore. Nella prima parte della scorsa stagione, Ribaudo ha disputato 12 partite con la maglia del Parma nel Campionato Primavera 2, mettendo insieme 4 gol e 4 assist. A Strumica, Ribaudo ritrova Giovanni Valenti, suo tecnico nell'Under 18 del Parma. – Foto Brera Strumica – (ITALPRESS). mc/com 21-Lug-23 11:31