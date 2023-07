Calciomercato: Tottenham. Stampa, Kane rifiuta proposta di rinnovo

L'attaccante potrebbe andare questa estate al Bayern o finire in scadenza nel 2024. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Tottenham ed Harry Kane sono sempre più vicini al divorzio. Lo riporta "The Times", precisando che l'attaccante della Nazionale inglese avrebbe rifiutato l'offerta di rinnovo proposta dal club londinese. Per il centravanti, 29enne, il Tottenham era pronto a offrire un lauto adeguamento dello stipendio: a Kane sarebbe andata, in caso di fumata bianca, una cifra pari a circa 300.000 sterline (circa 350.000 euro) a settimana, per un totale di circa 17 milioni di euro a stagione. Il giocatore però non ha accettato e per gli Spurs ci sono adesso due possibilità: o vendere l'attaccante questa estate, con il Bayern Monaco da tempo sulle orme di Kane, o tenere in rosa il calciatore fino a giugno 2024. Fra un anno, però, il Tottenham perderebbe a parametro zeno Kane, che al momento è legato ai londinesi soltanto dall'ultimo anno di contratto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 21-Lug-23 15:00