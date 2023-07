Mondiali di scherma al via a Milano. Azzi “Grande occasione”

La città meneghina ospiterà la rassegna iridata fino al 30 luglio MILANO (ITALPRESS) – L'attesa è finita, da domani si sale in pedana. Nella sede di Palazzo Marino, a Milano, sono stati presentati i Mondiali di scherma, in programma dal 22 al 30 luglio all'Allianz MiCo Milano: presenti Emmanuel Katsiadakis, presidente della Federazione Internazionale,, Paolo Azzi, nimero uno della Federazione Italiana Scherma, Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Comune di Milano, Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza Sport e Giovani Regione Lombardia, Claudia Colla, capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano, Marco Fichera, a capo del Comitato Organizzatore Milano 2023, e Federico Vismara, spadista azzurro vice-campione europeo individuale. Un evento attesissimo per la città, pronta ad accogliere oltre 2000 persone tra atleti, membri degli staff e addetti ai lavori: 116 i Paesi rappresentati per un evento che sarà cruciale per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Da domani prenderanno il via le gare di qualificazione fino ad arrivare a domenica 30 luglio. "Adesso ci siamo, da domani parla la pedana, abbiamo quella giusta tensione, quell'emozione che ci deve essere – ha dichiarato Azzi a margine dell'evento – C'è l'impegno di onorare il Mondiale in Italia, poi se ci mettiamo l'importanza ai fini della qualifica olimpica capite bene quanto sia alto il valore della manifestazione". "Sono molto felice di avervi qui per i Mondiali, "È un evento molto importante e sarà l'ultimo prima dei Giochi di Parigi – ha aggiunto Katsiadakis – Ringrazio la Federazione Italiana e Azzi, ma anche il Comitato organizzatore e Marco Fichera, hanno svolto un lavoro eccellente. Siamo davvero contenti, faccio i miei auguri anche a tutti i partecipanti". Tanti gli eventi che si svolgeranno in città, con Casa Italia che rappresenterà il fulcro del mondiale meneghino. Sarà una rassegna iridata fondamentale per gli atleti azzurri, come ribadito dallo spadista Federico Vismara: "Non vediamo l'ora, sono di Milano, l'emozione sarà maggiore. Spero che ci porterà tanto pubblico. Questo è un evento importante perché è in Italia, poi è la mia città, è un onore per pochi, capita a pochi nella propria carriera, cercherò di sfruttarla nel migliore dei modi". Sarà una sfida anche per Milano e l'accoglienza, ma soprattutto per lo sport cittadino, come ribadito dal presidente del Coni Lombardia Marco Riva: "È un periodo particolarmente proficuo, ci sono stati tanti appuntamenti. Vuol dire che c'è voglia di sport. Ci sono numeri in aumento per quanto riguarda la scherma, cosa di meglio di un Mondiale per trasmettere al meglio i valori di questo sport". – foto pia/Italpress (ITALPRESS). pia/glb/red 21-Lug-23 19:31