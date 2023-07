Calcio: Inter. Acerbi “Frattesi ci darà una grandissima mano”

Il centrale nerazzurro e Darmian "È molto bello aver ricominciato". MILANO (ITALPRESS) – "È sempre bello e divertente ricominciare e ritrovare i compagni di squadra. Nella scorsa stagione abbiamo fatto benissimo negli ultimi due mesi, in tutte le competizioni. Il gruppo si è formato nelle partite decisive e dobbiamo ripartire da quello: aiutarsi uno con l'altro sempre. La cosa più importante è sempre il gruppo". Così Francesco Acerbi, ai microfoni di Inter TV, dopo i primi giorni della pre-season nerazzurra sui campi del Centro Sportivo Suning. "Il mio obiettivo personale è quello di migliorarmi e dare tutto me stesso, sapendo che la scorsa stagione è andata bene. Ma adesso devo ricominciare con nuovi stimoli e nuove motivazioni. Sempre guardare avanti e mai indietro, dando sempre qualcosa in più. Si cresce insieme. Frattesi me lo ricordo al Sassuolo, è molto bravo. Si impegna tanto ed è umile. Ci darà una grandissima mano", ha aggiunto il difensore nerazzurro. A fargli eco Matteo Darmian. "È molto bello aver ricominciato, stiamo lavorando bene e ci stiamo preparando al meglio per questa nuova stagione. Gli obiettivi sono gli stessi, puntiamo sempre al massimo perché quando giochi in un club importante come l'Inter gli obiettivi devono essere quelli e lavoreremo per questo. Quello che conta è fare bene con l'Inter, cerco sempre di venire al campo per migliorare, essere tornato in Nazionale poi è stata un'altra nota positiva dello scorso anno. L'adattamento al nuovo ruolo? Ho lavorato tanto, con i miei compagni è stato anche facile, sono contento perché è andata bene", ha affermato Darmian, ai microfoni di Inter TV. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 22-Lug-23 09:56