Calcio: Lazio con Marcos Antonio”Tua battaglia contro razzismo è nostra”

Il centrocampista brasiliano ha ricevuto pesanti offese su Twitter ROMA (ITALPRESS) – "Marcos, la tua battaglia contro il razzismo è la nostra. Tutta la S.S. Lazio è con te. Per quel commento frutto di inciviltà c'è solo una parola: vergogna". La società biancoceleste, con questo messaggio su Twitter, si schiera accanto a Marcos Antonio. Il centrocampista brasiliano, infatti, ha ricevuto pesanti offese razziste su Twitter da un tifoso secondo il quale grazie alla sua "ormai prossima cessione torneremo ad avere una rosa senza giocatori di colore". Marcos Antonio ha risposto a sua volta con un tweet scrivendo: "È incredibile e inaccettabile che al giorno d'oggi dobbiamo ancora leggere questo tipo di situazione. Quindi sappi che non mi scuoterai affatto. La mia testa sarà sempre alta e desiderosa di lottare contro queste assurdità" e ricevendo in poche ore il supporto e il sostegno di migliaia di utenti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/red 22-Lug-23 12:41