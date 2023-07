Calcio: Lazio. Felipe Anderson “Champions è sogno di tutti giocatori”

"Il presidente mi ha detto che ha intenzione di rinnovarmi il contratto" AURONZO DI CADORE (ITALPRESS) – "La Champions è il sogno di tutti i calciatori che giocano in Europa. Era un nostro obiettivo. Farò di tutto e darò il massimo in ogni competizione". Così Felipe Anderson, attaccante della Lazio, in conferenza stampa ad Auronzo di Cadore, dove i biancocelesti sono in ritiro. "Ho sempre stimato Sarri, pretende sempre il massimo dai suoi calciatori, tira fuori il meglio di ognuno di noi – ha detto il brasiliano -. Siamo concentrati solo su quello che chiede il mister, non abbiamo neanche tempo di parlare di altro. Stiamo cercando di migliorare ogni giorno". Felipe Anderson ha poi parlato del presidente Lotito, sempre vicino alla squadra e del suo possibile rinnovo: "Le visite del presidente ci caricano sempre tanto, siamo felici di averlo qui con noi in ritiro. Qui sto bene, la mia famiglia è felice. Sono molto contento, il presidente mi ha detto che ha intenzione di rinnovarmi il contratto. Ci penseranno i miei agenti e la società. Durante ogni sessione di mercato ci sono dei sondaggi ma io sono sotto contratto con la Lazio e non penso ad altro". Sull'addio di Milinkovic Savic: "Un giocatore come lui sarebbe importante per ogni squadra, abbiamo però tanti calciatori di livello. Al resto penserà la società". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 22-Lug-23 17:17