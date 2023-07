Calciomercato: futuro Lukaku da decifrare, il belga sui social “Bugie”

"Quando l'odio non funziona, cominciano a raccontare bugie" MILANO (ITALPRESS) – Il futuro di Romelu Lukaku, settimana dopo settimana, diventa sempre più un rebus. L'attaccante belga di proprietà del Chelsea, fino a poco tempo fa sembrava destinato a tornare all'Inter, dove era stato la scorsa stagione in prestito dai blues. Questa ipotesi però sembra ormai virtualmente tramontata, per questo sono iniziate a circolare voci su un suo possibile approdo alla Juventus, ma anche di sirene dall'Arabia Saudita. Un rompicapo che però non sembra esser di facile interpretazione, come non lo è il post pubblicato da Lukaku sui social, dove scrive: "Quando l'odio non funziona, cominciano a raccontare bugie", le sue parole. Di cosa parlerà? La sensazione è che nei prossimi giorni possano arrivare delle novità interessanti. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 22-Lug-23 15:09