Calciomercato: Lille. Ufficiale l’arrivo dell’ex Lecce Samuel Umtiti

A Lecce si è rilanciato, è tornato a essere il difensore ammirato prima in Francia e poi in Spagna, nei club e in nazionale visto che nel suo palmares c'è il Mondiale vinto nel 2018 con i bleus. Adesso Samuel Umtiti è ufficialmente un nuovo giocatore del Lille, torna in Ligue 1 dove ha già indossato la maglia del Lione prima di trasferirsi al Barcellona. Il 29enne difensore ha firmato con il club allenato dall'ex Roma Paulo Fonseca fino al 2025. "Sono molto felice di entrare a far parte di questo gruppo e di questo club. Ho aspettato questo momento per molto tempo, condivido i valori e i progetti ambiziosi della società. Sono cresciuto con questa cultura della vittoria e voglio portare il mio piccolo contributo e la mia mentalità vincente nella squadra", le prime parole dell'ex Lecce.