Slittino artificiale: Allenamenti azzurri Cdm a Maranza

Dominik Fischnaller e compagni per cinque giorni in Val Pusteria. MILANO (ITALPRESS) – Cinque giorni di allenamenti atletici a Maranza per la squadra di Coppa del mondo di slittino artificiale, agli ordini del direttore tecnico Armin Zoeggeler. Saranno sedici gli atleti impegnati da lunedì 24 fino a venerdì 28 luglio sotto la supervisione dei tecnici Kurt Brugger, Tatjana Hufner e Matthias Schnitzer. Presente al raduno il detentore della Coppa del mondo Dominik Fischnaller, assieme a Verena Hofer, Marion Oberhofer, Sandra Robatscher, Nina Zoeggeler, Leon Felderer, Simon Kainzwaldner, Emanuel Rieder, Ludwig Rieder, Alex Gufler, Fabian Malleier, Lukas Gufler, Lukas Peccei, Ivan Nagler, Andrea Voetter e Patrick Rastner. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 22-Lug-23 09:43