Calcio: Mancity. Doppio Haaland, Yokohama F. Marinos battuto 5-3

Inizia col piede giusto la preseason della formazione guidata da Guardiola TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il Manchester City inizia il suo pre-campionato con una vittoria in rimonta per 5-3 sullo Yokohama F. Marinos in un Japan National Stadium di Tokyo tutto esaurito. Pronti via e Anderson Lopes e Ken Matsubara danno ai campioni della J1 League un doppio vantaggio, poi la rimonta della squadra di Guardiola prima dell'intervallo con John Stones e Julian Alvarez. Nella ripresa è Haaland a portare avanti il City, con Rodri che cala il poker. Nei minuti finali gol dei giapponesi Inoue, ma a tempo scaduto ancora il solito Haaland fissa il punteggio sul definitivo 5-3. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 23-Lug-23 15:28