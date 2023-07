Calciomercato: Psg. Atl. Madrid su Verratti, Liverpool alla finestra

La trattativa con i parigini è in salita, ma i colchoneros ci provano PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Marco Verratti è in cima alla lista dei desideri dell'Atletico Madrid. La trattativa con il Psg, club proprietario del centrocampista della nazionale italiana, non è semplice ma – secondo quanto riportato da "Marca" – ciò non significa che i colchoneros non siano a lavoro per cercare l'intesa con i parigini, aperti ad ascoltare un'eventuale proposta dei rojiblancos. Tra i due club ci sono stati i primi contatti per comprendere la fattibilità dell'operazione: il Psg valuta Verratti almeno 70 milioni. Sul centrocampista c'è anche l'interesse di club sauditi – anche se il calciatore non sembra intenzionato a trasferirsi negli Emirati – e di Premier League, con il Liverpool a fare da capofila. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 23-Lug-23 17:10