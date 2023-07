Calciomercato: Torino. Ufficiale Tameze, Cairo “Lo ha voluto Juric”

Il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Verona TORINO (ITALPRESS) – Adrien Tameze è un nuovo giocatore del Torino. Ufficiale l'arrivo a titolo definitivo ai granata dal Verona del centrocampista francese classe 1994, che in Italia è arrivato nel gennaio 2020 per vestire la maglia dell'Atalanta prima del trasferimento in gialloblù, sotto la guida di Juric. Ed è stato proprio il tecnico croato, oggi sulla panchina del Torino, a spingere per il suo acquisto come rivela su Instagram il presidente granata, Urbano Cairo: "Benvenuto Adrien Tameze: persona e calciatore top! Dopo averlo incontrato, ho capito perché Juric, quando ci siamo visti 10 giorni fa, mi ha chiesto di prenderlo assolutamente!!". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Lug-23 15:49