F1, Sainz “In Belgio cambieremo, ci aspettavamo di più in Ungheria”

Per il pilota Ferrari i risultati attuali sono quelli meritati BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – "Ci attendevamo dei risultati migliori su questa pista, probabilmente in Belgio cambieremo la nostra filosofia di gara". Queste le parole di Carlos Sainz, pilota della Ferrari intervistato al termine del Gran Premio di Ungheria, che ha concluso in ottava posizione. "Abbiamo concluso la gara nelle posizioni che in questo momento meritiamo, come fatto anche a Silverstone, con i nostri rivali come McLaren e Mercedes che stanno facendo dei passi avanti. Anche se stiamo sviluppando bene la macchina restano alcuni difetti che non riusciamo a migliorare – ha detto duramente Sainz -. Abbiamo sofferto sul passo gara, in un tracciato dove ci aspettavamo prestazioni certamente migliori. Ci ritroveremo in Belgio probabilmente con una filosofia di gara diversa e speriamo di tornare a fare bene". – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/pc/red 23-Lug-23 17:43