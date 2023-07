Fevbre vince il Gp delle Fiandre di Motocross, Prado sempre leader

Poker di vittorie per il pilota della Kawasaki LOMMEL (BELGIO) (ITALPRESS) – Romain Febvre è il vincitore del Gran Premio delle Fiandre, tredicesima tappa della stagione 2023 del mondiale di Motocross. Il pilota della Kawasaki cala il poker di vittorie. Per lui successo in gara 1 e secondo posto in gara 2. Lo spagnolo Jorge Prado (GasGas), vincitore di gara 2 e terzo nella prima manche conquista la seconda posizione a Lommel. Terzo l'olandese della Yamaha Glenn Coldenhoff con un secondo e un quinto posto. Il podio di gara 2 è stato chiudo dallo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha), quarto nella classifica totale. Un'ottima prestazione generale per il nostro unico rappresentante Alberto Forato, che chiude col sesto posto finale (sesto e ottavo). Il leader della classifica resta Prado con 665 punti, seguito da Fevbre con 566. – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS). pc/red 23-Lug-23 18:14