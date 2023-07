Inter, Inzaghi convoca in Giappone i fratelli Stankovic

Fuori dalla lista Radu e Agoumè MILANO (ITALPRESS) – Dopo la prima fase di ritiro ad Appiano Gentile l'Inter vola questo pomeriggio in Giappone. Durante l'Inter Japan Tour i nerazzurri saranno impegnati in due amichevoli prestigiose contro Al-Nassr e Paris Saint-Germain, oltre che in una serie di attività ed eventi che coinvolgeranno tutto l'universo nerazzurro. Inzaghi ha inserito nella lista Filip e il 17enne Aleksandar Stankovic; convocati anche Fabbian, Sensi e Lazaro. Fuori dalla lista Radu e Agoumè. Questa la lista completa dei convocvati: Alessandro Calligaris, Filip Stankovic, Raffaele Di Gennaro, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, Yann-Aurel Bisseck, Federico Dimarco, Robin Gosens, Denzel Dumfries, Juan Cuadrado, Valentino Lazaro, Hakan Çalhanoglu, Kristjan Asllani, Stefano Sensi, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Marcus Thuram, Sebastiano Esposito, Giovanni Fabbian, Aleksandar Stankovic, Giacomo Stabile. – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS). pc/red 23-Lug-23 12:12