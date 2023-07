Mondiali donne, Bertolini “Con l’Argentina bisogna essere pragmatiche”

Le azzurre sono pronte all'esordio di domani alle 8 italiane ROMA (ITALPRESS) – Tutto pronto per il debutto della nazionale femminile al Mondiale. Le azzurre affrontando l'Argentina davanti ai circa 22mila spettatori presenti all'Eden Park di Auckland (calcio d'inizio alle 8 italiane, diretta su Rai 1 a partire dalle 7.30). Una gara che la Nazionale Femminile – che ha svolto la rifinitura al North Harbour Stadium – non vede l'ora di giocare, per dimostrare che il gruppo ha archiviato la delusione di Euro 2022 ed è pronto a regalare spettacolo ed emozioni ai tifosi italiani e non solo. "Mi aspetto una partita molto difficile – dichiara Milena Bertolini in conferenza stampa – non sarà facile perché l'Argentina ha calciatrici brave tecnicamente e caratterialmente sono molto forti. L'importante sarà l'atteggiamento e la fiducia nelle nostre qualità. Dovremo essere pragmatiche ed essenziali, cercando di fare sempre la cosa migliore e la cosa più semplice, soprattutto sotto porta. L'aspetto emotivo incide molto in queste partite ed è quindi meglio giocare con semplicità". Sarà della partita anche Arianna Caruso, che ha pienamente recuperato dal trauma in iperestensione del ginocchio destro. Presente in conferenza insieme alla Ct, Cristiana Girelli – capitano e leader relazionale (ma non solo) della Nazionale: "A partire da domani mi aspetto che la squadra faccia vedere quanto mostrato nell'ultimo mese di preparazione. Siamo tutte molto concentrate, ognuna di noi sa benissimo cosa vuol dire essere qui, c'è grande consapevolezza". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/com 23-Lug-23 12:26