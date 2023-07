Tennis: Torneo Bastad. Ruud ko in finale, titolo a Rublev

Per il russo è il secondo titolo stagionale dopo Montecarlo BASTAD (SVEZIA) (ITALPRESS) – Andrey Rublev si aggiudica il "Nordea Open", torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 526.815 euro che si è concluso oggi sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. Il russo, numero 7 del mondo e 2 del tabellone, in finale si è imposto per 7-6(3) 6-0 sul grande favorito del seeding, il norvegese Casper Ruud, numero 4 del mondo, che ieri in semifinale aveva fermato la corsa di Lorenzo Musetti. Per Rublev è il 14esimo titolo in carriera, il secondo in questa stagione dopo il trionfo al Masters 1000 di Montecarlo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Lug-23 15:58