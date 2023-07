Tennis: Torneo Gstaad. Primo titolo in carriera per l’argentino Cachin

Battuto in finale Ramos-Vinolas in tre set GSTAAD (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Pedro Cachin conquista il suo primno titolo nel circuito maggiore aggiudicandosi lo "Swiss Open Gstaad", torneo Atp 250 con un montepremi complessivo pari a 562.815 euro che si è concluso oggi sulla terra rossa della "Roy Emerson Arena" della città elvetica. Il 28enne argentino ha avuto la meglio in finale su Albert Ramos-Vinolas per 3-6 6-0 7-5 dopo due ore e 23 minuti di gioco. Cachin è il quinto giocatore quest'anno a conoscere per la prima volta la gioia di una vittoria in una finale Atp e da domani salirà al numero 49 della classifica, suo nuovo best ranking. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Lug-23 16:13