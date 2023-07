Basket: Virtus Segafredo Bologna. Ecco Bruno Mascolo

Napoletano, classe 1996, il regista arriva dalla Happy Casa Brindisi. BOLOGNA (ITALPRESS) – Bruno Mascolo approda alla Segafredo Bologna. Lo comunica il club in una nota. Napoletano, classe 1996, regista di grande impatto fisico e amante delle sfide, "Mascolo arriva oggi in una squadra pronta ad accoglierlo dentro una collezione di uomini che dovrà farsi collana, con rinnovate gerarchie che ne tracceranno il cammino", spiegano dalla società emiliana. Il 10 novembre 2021 Mascolo, la scorsa stagione alla Happy Casa Brindisi, è entrato nel giro della Nazionale, diventando il primo napoletano a farlo dopo 37 anni. Tra le sue esperienze anche il Mondiale 3 vs 3 del 2019, concluso tra i primi otto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). srp/pdm/com 24-Lug-23 11:58