Calcio: Galatasaray. Icardi a un passo poi forse prestito in Argentina

L'ex Inter potrebbe andare a titolo temporaneo al Newell's Old Boys. ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Mauro Icardi è sempre più vicino a tornare al Galatasaray. Il club turno avrebbe trovato l'intesa definitiva per avere l'attaccante argentino, ma l'ex Inter – secondo quanto riportato dalla stampa turca e da quella argentina – potrebbe subito esser girato in prestito al Newell's Old Boys, club di Rosario, in Argentina. Icardi, infatti, visto il complesso stato di salute di Wanda Nara, sua compagna e agente, vorrebbe stare al fianco della madre dei suoi figli. Il passaggio ufficiale al Newell's potrebbe arrivare a breva, anche se il tutto dipenderà anche dalle condizioni di salute di Wanda stessa. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/pdm/red 24-Lug-23 13:44