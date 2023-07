Calcio: Napoli. Pari per 1-1 nel test con la Spal

Per gli azzurri di Rudi Garcia in gol Zambo Anguissa DIMARO (ITALPRESS) – Pareggio per 1-1 in amichevole per il Napoli sul campo di Carciato contro la Spal di Di Carlo, formazione che milita nel campionato di Serie C. Accade tutto nella ripresa: estensi in avanti al 17' con Puletto che sorprende Meret sugli sviluppi di un calcio di punizione da centrocampo, pari degli azzurri di Garcia al 28' con Zambo Anguissa che con il piatto mette in rete un assist rasoterra dalla sinistra di Zielinski. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/red 24-Lug-23 20:22